Bilecik'te zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 3 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 3 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Bilecik-Bozüyük kara yolunun Karaköy mevkisinde Sefa T. (34) yönetimindeki 16 K 0236 plakalı kamyonet, Ali B. (40) idaresindeki 19 TV 667 plakalı tırla çarpıştı. Sefa T'nin kullandığı araçtan kopan parçalar, Selçuk Ş'nin kullandığı 26 AET 213 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, kamyonetin sürücüsü ve yanındaki Hasan Hüseyin U. (52) yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bozüyük İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Hasan Hüseyin U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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