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        Bilecik'te zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 3 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 19:40 Güncelleme: 01.11.2024 - 19:54
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        Bilecik'te zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 3 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Bilecik-Bozüyük kara yolunun Karaköy mevkisinde Sefa T. (34) yönetimindeki 16 K 0236 plakalı kamyonet, Ali B. (40) idaresindeki 19 TV 667 plakalı tırla çarpıştı. Sefa T'nin kullandığı araçtan kopan parçalar, Selçuk Ş'nin kullandığı 26 AET 213 plakalı otomobile çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, kamyonetin sürücüsü ve yanındaki Hasan Hüseyin U. (52) yaralandı.

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bozüyük İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Hasan Hüseyin U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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