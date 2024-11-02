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        Pazaryeri'nde muhtarlara seminer düzenlendi

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Yeşilay Bilecik Şubesi iş birliğiyle muhtarlara yönelik seminer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 10:18 Güncelleme: 02.11.2024 - 10:25
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        Pazaryeri'nde muhtarlara seminer düzenlendi
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Yeşilay Bilecik Şubesi iş birliğiyle muhtarlara yönelik seminer verildi.

        Halk Eğitim Merkezi'ndeki seminerde aile içi şiddetle ve bağımlılıkla mücadele konularına değinildi.

        Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli, aile içi şiddetle mücadele konusunda toplumu bilinçlendirmek ve destek sağlamak, şiddet türleri ve şiddetin etkileri, şiddeti önlemenin yolları, destek mekanizmaları ve başvuru süreçleri konularında muhtarlara bilgi verdi.

        Yeşilay yetkilileri de bağımlılığın önüne geçilmesi ve tedavisi konularında sunum yaptı.

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