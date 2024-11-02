Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir'den Bozüyük'e uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İsmet İnönü Caddesi üzerinde durdurulan araçta yapılan aramalarda, 11,98 gram esrar ve 9,24 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Yakalanan zanlı hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.
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