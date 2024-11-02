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        Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Bilecik'te çıkan orman yangınının söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 15:09 Güncelleme: 02.11.2024 - 15:09
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        Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Bilecik'te çıkan orman yangınının söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

        Merkeze bağlı Kurtköy ile Ahmetpınar köyleri arasındaki zirai alanda anız yakılması sebebiyle yangın çıktı.

        Alevler, rüzgarın etkisiyle yakınlardaki ormanlık alana sıçradı.

        Ekipler, yangını helikopter, 28 araç ve 87 personelle kontrol altına almaya çalışıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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