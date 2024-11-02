Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bilecik'te çıkan orman yangınının söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale başlatıldı.
Bilecik'te çıkan orman yangınının söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale başlatıldı.
Merkeze bağlı Kurtköy ile Ahmetpınar köyleri arasındaki zirai alanda anız yakılması sebebiyle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle yakınlardaki ormanlık alana sıçradı.
Ekipler, yangını helikopter, 28 araç ve 87 personelle kontrol altına almaya çalışıyor.
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