Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanlığına Yaşar Karabey yeniden seçildi

        AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Yaşar Karabey, yeniden başkanlığa seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 15:40 Güncelleme: 02.11.2024 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanlığına Yaşar Karabey yeniden seçildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Yaşar Karabey, yeniden başkanlığa seçildi.

        Pazaryeri Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede, mevcut başkan Yaşar Karabey güven tazeledi.

        Karabey, yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 22 yıldır ülkeye hizmet ettiğini belirterek, "Allah'a hamdolsun ki memleketimize önceden hayali dahi kurulamayan benzersiz ve muhteşem eserler kazandırdık ve kazandırmaya devam ediyoruz. Tüm teşkilatlarımızla birlikte huzurunuzdayız. İlk günkü çalışma azmimizden, kararlılığımızdan, heyecanımızdan, davamıza olan bağlılığımızdan hiçbir şey kaybetmedik. İnşallah hep birlikte Cumhur İttifakı kardeşlerimizle beraber 22 yıldır olduğu gibi, nice seçim zaferlerine daha birlikte imza atacağız." ifadesini kullandı.

        Kongrede, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti MKYK Üyesi Mehmet Ali Demirel, AK Parti il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bebeğine cinsel istismardan tutuklandı! Cezaevinde hayatına son verdi!
        Bebeğine cinsel istismardan tutuklandı! Cezaevinde hayatına son verdi!
        6 yaşındaki Şirin Elmas'ı katleden caninin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        6 yaşındaki Şirin Elmas'ı katleden caninin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Konya'da kuş gribi tespit edildi! Bakanlıktan açıklama geldi
        Konya'da kuş gribi tespit edildi! Bakanlıktan açıklama geldi
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Daha 19 yaşındaydı... Şarjdaki bisiklet bataryası ölümü oldu!
        Daha 19 yaşındaydı... Şarjdaki bisiklet bataryası ölümü oldu!
        "Mourinho'nun sonuna kadar yanındayız"
        "Mourinho'nun sonuna kadar yanındayız"
        Dizi oyuncusu hırsızlıktan yakalandı
        Dizi oyuncusu hırsızlıktan yakalandı
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        Dini eğitim veren yurtta şiddet soruşturması!
        Dini eğitim veren yurtta şiddet soruşturması!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!
        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Afetlerin yıkıcılığı 14 yılda 2.5 kat arttı!
        Afetlerin yıkıcılığı 14 yılda 2.5 kat arttı!
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Bu haftanın öne çıkanları
        Bu haftanın öne çıkanları
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        Yaşlanan nüfus kanseri artırıyor! Her yıl 30 binden fazla kişi prostat kanseri tanısı alıyor
        Yaşlanan nüfus kanseri artırıyor! Her yıl 30 binden fazla kişi prostat kanseri tanısı alıyor

        Benzer Haberler

        Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
        Pazaryeri'nde muhtarlara seminer düzenlendi
        Pazaryeri'nde muhtarlara seminer düzenlendi
        Bilecik'te çiftçiler tarımsal üretim planlaması konusunda bilgilendiriliyor
        Bilecik'te çiftçiler tarımsal üretim planlaması konusunda bilgilendiriliyor
        Bilecik'te zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te trafik kazası yapmış bir araçta 2 ceset bulundu
        Bilecik'te trafik kazası yapmış bir araçta 2 ceset bulundu