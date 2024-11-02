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        GÜNCELLEME - Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Bilecik'te, tarlada başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 15:09 Güncelleme: 02.11.2024 - 15:09
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        GÜNCELLEME - Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Bilecik'te, tarlada başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Merkeze bağlı Kurtköy ile Ahmetpınar köyleri arasındaki zirai alanda anız yakılması sebebiyle yangın çıktı.

        Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

        İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ercüment Diyar ile Bilecik Orman İşletme Müdürü Onur Vahdettin Akbulut, çalışmaları yerinde inceledi.

        Yangın, ekiplerin helikopter, 28 araç ve 87 personelle müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Yangının yaklaşık 5 hektarlık orman alanını etkilediği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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