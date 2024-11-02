GÜNCELLEME - Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ercüment Diyar ile Bilecik Orman İşletme Müdürü Onur Vahdettin Akbulut, çalışmaları yerinde inceledi.

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