GÜNCELLEME - Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bilecik'te, tarlada başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Bilecik'te, tarlada başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Merkeze bağlı Kurtköy ile Ahmetpınar köyleri arasındaki zirai alanda anız yakılması sebebiyle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ercüment Diyar ile Bilecik Orman İşletme Müdürü Onur Vahdettin Akbulut, çalışmaları yerinde inceledi.
Yangın, ekiplerin helikopter, 28 araç ve 87 personelle müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangının yaklaşık 5 hektarlık orman alanını etkilediği öğrenildi.
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