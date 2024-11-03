Bilecik'te devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı

Ekiplerce düzeltilen araçtan çıkarılan sürücü ile yolcu, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olaya ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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