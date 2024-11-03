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        Bilecik'te devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı

        Bilecik'te devrilen pikapta yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 11:23 Güncelleme: 03.11.2024 - 11:23
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        Bilecik'te devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı
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        Bilecik’te devrilen pikapta yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Osmaneli-Bilecik kara yolunun Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında seyreden 16 AOS 658 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Olaya ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce düzeltilen araçtan çıkarılan sürücü ile yolcu, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, pikabın çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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