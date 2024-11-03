Bilecik'teki tefecilik operasyonunda yakalan 2 şüpheli tutuklandı
Bilecik'te tefecilik yaptığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.
Bilecik'te tefecilik yaptığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yaparak haksız kazanç elde eden şüphelilerin olduğunu belirledi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 3 ay yürütülen çalışma sonucunda düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 2 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda, 2 yazılı senet, boş senetler ve dijital materyaller ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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