Bilecik'teki tefecilik operasyonunda yakalan 2 şüpheli tutuklandı

Yapılan aramalarda, 2 yazılı senet, boş senetler ve dijital materyaller ele geçirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yaparak haksız kazanç elde eden şüphelilerin olduğunu belirledi.

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