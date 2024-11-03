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        Bilecik'teki tefecilik operasyonunda yakalan 2 şüpheli tutuklandı

        Bilecik'te tefecilik yaptığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 14:25 Güncelleme: 03.11.2024 - 14:25
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        Bilecik'teki tefecilik operasyonunda yakalan 2 şüpheli tutuklandı
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        Bilecik'te tefecilik yaptığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

        Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yaparak haksız kazanç elde eden şüphelilerin olduğunu belirledi.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 3 ay yürütülen çalışma sonucunda düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 2 şüpheli yakalandı.

        Yapılan aramalarda, 2 yazılı senet, boş senetler ve dijital materyaller ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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