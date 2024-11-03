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        Bilecik'te İsrail'in saldırısında ölen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

        Bilecik'te, İsrail'in Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 18:41 Güncelleme: 03.11.2024 - 18:44
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        Bilecik'te İsrail'in saldırısında ölen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı
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        Bilecik'te, İsrail'in Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Anadolu Gençlik Derneğince (AGD) organize edilen program kapsamında katılımcılar, ikindi vakti Şerif Paşa Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kıldı.

        Grup, daha sonra Atatürk Parkı'na hareket etti.

        Burada topluluk adına basın açıklamasını okuyan AGD üyesi Doğukan Yavuz, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgede katliamlar gerçekleştirdiğini söyledi.

        Filistin'de sivillere yönelik her türlü insanlık dışı muamelenin uygulandığını belirten Yavuz, şöyle konuştu:

        "Gazze ve Lübnan'da soykırım ateşi yakan siyonizmin üzerine beton dökülmedikçe söz konusu ateş, İslam coğrafyasının tamamına yayılacaktır. Gazze'deki soykırımın henüz başında Yeşaya kehanetinden bahseden Netanyahu'nun anlayacağı tek dil güçtür."

        Grup, açıklamanın ardından dua edip dağıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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