Bilecik'te İsrail'in saldırısında ölen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

"Gazze ve Lübnan'da soykırım ateşi yakan siyonizmin üzerine beton dökülmedikçe söz konusu ateş, İslam coğrafyasının tamamına yayılacaktır. Gazze'deki soykırımın henüz başında Yeşaya kehanetinden bahseden Netanyahu'nun anlayacağı tek dil güçtür."

Filistin'de sivillere yönelik her türlü insanlık dışı muamelenin uygulandığını belirten Yavuz, şöyle konuştu:

Burada topluluk adına basın açıklamasını okuyan AGD üyesi Doğukan Yavuz, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgede katliamlar gerçekleştirdiğini söyledi.

Grup, daha sonra Atatürk Parkı'na hareket etti.

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