Bilecikli muhtar kurduğu kütüphaneyle çocukluk hayalini gerçekleştirdi

ATAHAN GEZER - Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Büyüksusuz köyünün muhtarı Sezer Er, çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu kütüphane projesini göreve geldikten 2 ay sonra hayata geçirdi.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Bilecik'te tamamlayan, Balıkesir Üniversitesi Susurluk Meslek Yüksekokulu Et ve Ürünleri Teknolojisi ile Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümlerini bitiren 39 yaşındaki Er, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, doğup büyüdüğü köyün muhtarlığına aday oldu.

Seçimi kazanmasının ardından çocukluğundan beri hayalini kurduğu ve vadettiği 100 proje arasında yer alan "köy kütüphanesi" için kolları sıvayan Er, köye ve kendisine ait sosyal medya hesaplarından başlattığı "kitap bağışı" kampanyasıyla 1327 eser topladı.

Yaşar Kemal, Yahya Kemal Beyatlı, Mehmet Akif Ersoy gibi şair ve yazarların kitaplarını, dünya edebiyatı ile tarım ve hayvancılığa yönelik birçok eseri barındıran, duvarlarında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Aşık Veysel ile Hacı Bektaş Veli'ye ait özlü sözler bulunan kütüphane, köy sakinlerine hizmet veriyor.

Kütüphanenin oluşturulduğu, köyün eski düğün salonunun tamiratını 2 aylık çalışmayla hemşehrilerinin yardımıyla bitiren, bu süreçte İl Özel İdaresinden mobilya malzemesi de temin eden muhtar, kütüphaneyi 1 Haziran'da köylülerin hizmetine sundu.

Çocukluk yıllarından bu yana sürdürdüğü okuma alışkanlığını dedesi sayesinde kazandığını belirten Er, "Günde 100 sayfa kitap okumadan uyumayan bir insanım. Bu kütüphane çocukluk hayalimdi. Her şeyin çoğu zarar ama bilginin çoğundan zarar gelmez." dedi.

Muhtar Sezer Er, AA muhabirine, kuruluşu 1400'lü yıllara dayanan Büyüksusuz'da 24 hanede yaşayan 77 kişinin geçimini ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılıkla sağladığını, kendisinin de çiftçilikle uğraştığını söyledi.

Köylülerden 66 yaşındaki Gülden Arısoy ise kütüphane için yoğun çaba sarf eden muhtarla gurur duyduğunu vurguladı.

Köye halen kitap gönderildiğini, bunları ileride kütüphaneye koymak üzere muhafaza ettiğini anlatan Er, "İl Özel İdaresi de 25 koltuk, 9 masa gönderdi. Kütüphanemiz sürekli açık. Burada yazarları da misafir ediyoruz. İnsanlar bilirse hayat devam eder. Bilmekten güzel bir şey yok." ifadesini kullandı.

Komşularıyla haftada en az 2-3 kez kütüphaneye uğradıklarını anlatan Arısoy, "Kitap alıyor, okuyor ve değerlendiriyoruz. Her kitabı okuyoruz. Gençlerin de okumaları lazım. 'Gidin, okuyun. Kulağınıza bir şeyler girsin.' diyoruz. Onlara yol göstermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Önceki dönem muhtarlardan 74 yaşındaki İbrahim Ethem Ay da kütüphanede hem sosyalleştiklerini hem de bilgi edindiklerini söyledi.

Genellikle tarımla ilgili kitaplar okuduğunu kaydeden Ay, "İyiyi bulmak için okumak en güzeli. Akşama kadar tarlada çalışıyoruz. Yemeğimizi yiyip yatsı namazını kıldıktan sonra geç saatlere kadar kitaplarla ilgileniyoruz. Hem yorgunluğumuz gidiyor hem de kaynaşıyoruz." değerlendirmesini yaptı.