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        Pazaryeri'nde meydana gelen ev yangını maddi hasara neden oldu

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Beşikli Mahallesinde ev yangını meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 12:06 Güncelleme: 07.11.2024 - 12:07
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        Pazaryeri'nde meydana gelen ev yangını maddi hasara neden oldu
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        Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Beşikli Mahallesinde ev yangını meydana geldi.

        Alınan bilgiye göre Pazaryeri ilçesi Beşikli Mahallesinde İsmail Yetim’e ait evin koruluğunda yangın çıktı.

        Sobadan çıkan yangının dumanını fark eden komşularının 112 ye haber vermesiyle olay yerine itfaiye, 112 acil doğal gaz ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yetimin kuruluğundaki yangın Nizamettin Ovalı’nın da çatısına da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.

        Yangında her hangi bir can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

        Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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