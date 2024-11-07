Bozüyük'te uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüste bir yolcunun uyuşturucu taşıdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalarda, durdurulan otobüsteki yolcunun üzerinde yapılan aramada 833,53 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından tutuklandı.