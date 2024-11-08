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        Pazaryeri'nde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 09:07 Güncelleme: 08.11.2024 - 09:11
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        Pazaryeri'nde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
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        Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Gümüşdere köyü yakınındaki ormanlık alanda Erol Ö. (70) idaresindeki 11 AB 064 plakalı traktör kontrolden çıkarak devrildi.

        Sürücünün yaralandığı kaza yerine ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        İlk müdahalenin ardından yaralı sürücü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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