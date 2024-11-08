Pazaryeri'nde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Gümüşdere köyü yakınındaki ormanlık alanda Erol Ö. (70) idaresindeki 11 AB 064 plakalı traktör kontrolden çıkarak devrildi.
Sürücünün yaralandığı kaza yerine ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
İlk müdahalenin ardından yaralı sürücü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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