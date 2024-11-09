Bilecikli çift, Atatürk sevgisini kurdukları kültür evinde yaşatıyor

ATAHAN GEZER / MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaşayan Gazi ve Yeşim Can çifti, mayısta Günyurdu Mustafa Eldemir Barajı'nın kıyısında açtıkları "Bakraz Atatürk Kültür Evi"ni, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e dair objelerle süsledi.

Uzun yıllar deniz astsubayı olarak yurdun çeşitli noktalarında görev yapan, 2005'te emekli olmasının ardından İstanbul'da bazı özel kuruluşlarda çalışan 64 yaşındaki Gazi Can, 6 sene önce eşi Yeşim Can ile memleketi Pazaryeri ilçesine bağlı, eski adı "Bakraz" olan Günyurdu köyüne yerleşmeye karar verdi.

Bölgenin tarımsal sulama ihtiyacını karşılamak için yaklaşık 14 yıl önce inşa edilen, köyün eski yerleşkesinin büyük bölümünü kapsayan Günyurdu Mustafa Eldemir Barajı'nın kıyısında arazi satın alan Can çifti, önceden mandıra olarak kullanılan kerpiç evi restore ederek hayatlarını sürdürmeye başladı. Konutlarının yanındaki boş alanda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasını yaşatmak adına 2022'de kültür evi inşa etmeyi kararlaştıran 2 çocuk sahibi çift, bu seneki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda 2 yıllık çalışmanın ardından yapıyı tamamlayarak "Bakraz Atatürk Kültür Evi"ni ziyaretçilere açtı.

Bahçesinde "Köylü milletin efendisidir" yazılı Atatürk büstü ile göndere çekilmiş Türk bayrağı bulunan, içinde Büyük Önder'in ebediyete intikal ettiği vakit 09.05'i gösteren köstekli saat, çeşitli Atatürk objeleri ve fotoğrafları, çerçevelenmiş gazete kupürleri, sevdiği şarkıların kaydedildiği plak ile yazdığı "Nutuk" ve "Geometri" gibi kitapların yer aldığı ev, 6 aydır bölgeye gelen misafirleri ücretsiz ağırlıyor. - "Çocuklara Atatürk sevgisini aşılamak bize mutluluk veriyor"

Gazi Can, AA muhabirine, özellikle baraj kıyısına kamp ve piknik için gelenlerden ilgi gördüklerini, böylece Atatürk'ün hatırasına ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Kültür evinde Atatürk'e dair birçok objenin yer aldığını anlatan Can, "Mesela Atatürk'ün 'Geometri' kitabı var, her yerde bulunmuyor. Koleksiyonerlerden farklı objeler de bulmaya çalışıyoruz. Burası bir köy. Atatürk'ün de 'Köylü milletin efendisidir.' diye sözü var. Biz de onun sözünden gidelim, tarım ve hayvancılıkta üretken olalım istedik. Bunun için bu büstü inşa ettik." ifadelerini kullandı.

Büyük Önder'in "Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir." sözünü anımsatan Can, "Biz de bu fikirleri görsellerle anlatmak istedik. Özellikle çocuklara Atatürk sevgisini aşılamak bize mutluluk veriyor." dedi. Can, gelecekte evdeki objeleri zenginleştirerek daha fazla misafir ağırlamak istediklerini kaydetti. Ev kadını 61 yaşındaki Yeşim Can da uzun zamandır kültür evinin hayalini kurduklarını, bu kapsamda 2 yıl önce çalışmalara başladıklarını belirtti.