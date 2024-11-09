Bilecik'te otomobilin çarptığı kadın öldü

İlk müdahalenin ardından kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitiren kadının kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polisevi yönüne seyreden S.A. idaresindeki 06 DHR 174 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda marketten alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan ve kimliği henüz belirlenemeyen kadına çarptı.

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