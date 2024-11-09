GÜNCELLEME - Bilecik'te otomobilin çarptığı kadın öldü
Bilecik'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Bilecik'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Polisevi yönüne seyreden S.A. idaresindeki 06 DHR 174 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda marketten alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Nevin Gülen'e (70) çarptı.
Y.S'nin kullandığı 11 AS 423 plakalı cipin de otomobile arkasından çarptığı kazada, yolun kenarına savrulan kadın yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Gülen, kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, savcı ile olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
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