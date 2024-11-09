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        GÜNCELLEME - Bilecik'te otomobilin çarptığı kadın öldü

        Bilecik'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 12:55 Güncelleme: 09.11.2024 - 12:55
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        GÜNCELLEME - Bilecik'te otomobilin çarptığı kadın öldü
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        Bilecik'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Polisevi yönüne seyreden S.A. idaresindeki 06 DHR 174 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda marketten alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Nevin Gülen'e (70) çarptı.

        Y.S'nin kullandığı 11 AS 423 plakalı cipin de otomobile arkasından çarptığı kazada, yolun kenarına savrulan kadın yaralandı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Gülen, kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, savcı ile olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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