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        Bilecik'te otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Bilecik'te bir otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 08:38 Güncelleme: 14.11.2024 - 08:39
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        Bilecik'te otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Bilecik'te bir otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Gazipaşa Mahallesi Tevfik Bey Caddesi'nde seyreden İbrahim Ş. idaresindeki 11 ABD 137 plakalı otomobil duraksadığı sırada arkasından gelen Enver Y'nin kullandığı 54 AFR 716 plakalı motosiklet bu araca çarptı.

        Motosikletin devrilmesi nedeniyle yaralanan Enver Y, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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