Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik ormanlarında sonbaharın sessizliği "renklerin büyülü dünyasında" yaşanıyor

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Küçükelmalı Tabiat Parkı ile Bozcaarmut Göleti ve çevresindeki ormanlık alanlar, sonbaharda yeşilden sarıya birçok rengin tonlarıyla bezendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 11:48 Güncelleme: 14.11.2024 - 11:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik ormanlarında sonbaharın sessizliği "renklerin büyülü dünyasında" yaşanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Küçükelmalı Tabiat Parkı ile Bozcaarmut Göleti ve çevresindeki ormanlık alanlar, sonbaharda yeşilden sarıya birçok rengin tonlarıyla bezendi.

        Sonbaharda yaprakları sararmaya başlayan kayın, meşe, çam, akçaağaç, söğüt ve karakavak gibi ağaçlar, Küçükelmalı ve Bozcaarmut göletleri ve kıvrımlı yollarla bütünleşti.

        Renklerin "büyülü dünyasında" doğa belgesellerini aratmayan manzaralar sunan tabiat parkı ile gölet ve çevresinde yaşanan sessizliği kimi zaman kuş sesleri, bazen de ağaçlardan kırılıp düşen dal parçaları bozuyor.

        Özellikle hafta sonları bu bölgelere gelen ziyaretçiler, ağaçların arasındaki yapraklarla kaplı patikalarda yürüyüp doğal güzellikleri inceliyor.

        Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AA muhabirine, ilçenin her mevsim ayrı güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

        Küçükelmalı Tabiat Parkı ile Bozcaarmut Göleti'nde sonbaharın tüm renklerinin bütünleştiğini belirten Tekin, "Ağaçlarımız yaprak dökmeye başladığında, bitki örtüsü itibarıyla renkler değişince doğaseverler, sonbahar manzaralarını görmek için Pazaryeri'ne geliyor. Fotoğrafçılar ve yürüyüş yapmayı sevenler yaprak hışırtılarıyla doğanın keyfini çıkarıyor." dedi.

        Elif Topçu ise ailesiyle Eskişehir'den geldiklerini ifade ederek tabiat parkının büründüğü renklere hayran kaldıklarını, bölgeyi ilkbaharda yeniden ziyaret etmek istediklerini anlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Hilal'i ayrıldıktan 1 yıl sonra öldürmüştü! Cinayet nedeni belli oldu!
        Hilal'i ayrıldıktan 1 yıl sonra öldürmüştü! Cinayet nedeni belli oldu!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        "Yasa dışı bahse teşvik" soruşturmasında yeni erişim engeli kararı
        "Yasa dışı bahse teşvik" soruşturmasında yeni erişim engeli kararı
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Evden çalışanlar, 24 dakika daha fazla uyuyor
        Evden çalışanlar, 24 dakika daha fazla uyuyor
        Karısını kemerle boğarak öldürdü!
        Karısını kemerle boğarak öldürdü!
        Gemi enkazına benzettiler! Dünyanın en büyüğü
        Gemi enkazına benzettiler! Dünyanın en büyüğü
        Başhekim yardımcısını vuran sanıktan akla ziyan savunma!
        Başhekim yardımcısını vuran sanıktan akla ziyan savunma!
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!
        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!
        110 yılın ilkleri
        110 yılın ilkleri
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        Çalhanoğlu'dan G.Saray sözleri!
        Çalhanoğlu'dan G.Saray sözleri!
        Bakan'dan EYT'nin maliyeti açıklaması
        Bakan'dan EYT'nin maliyeti açıklaması
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?

        Benzer Haberler

        Bilecik'te aranan 4 hükümlü yakalandı
        Bilecik'te aranan 4 hükümlü yakalandı
        Bilecik'te otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te Bozüyük Gümrük Müdürlüğü faaliyetlerine başladı
        Bilecik'te Bozüyük Gümrük Müdürlüğü faaliyetlerine başladı
        İTÜ Mezunları Türk Müziği Topluluğu, Bilecik'te konser verecek
        İTÜ Mezunları Türk Müziği Topluluğu, Bilecik'te konser verecek
        Bilecik Valisi Aygöl, Bozüyük'te fidan dikimi etkinliğine katıldı
        Bilecik Valisi Aygöl, Bozüyük'te fidan dikimi etkinliğine katıldı
        Zatürrenin erken teşhisi tedaviyi kolaylaştırıyor
        Zatürrenin erken teşhisi tedaviyi kolaylaştırıyor