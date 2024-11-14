Söğüt'te şarampole devrilen taksideki 1 kişi yaralandı
Bilecik'in Söğüt ilçesinde, taksinin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde, taksinin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Murat A. (44) idaresindeki 35 CVS 19 plakalı taksi, Söğüt-Eskişehir kara yolu Çobanpınarı mevkisinde kontrolden çıkıp yaklaşık 20 metrelik şarampole devrildi.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarı değerlendiren ekipler, araçta bulunan Rabia A'nın (45) yaralandığını belirledi.
İlk müdahalenin ardından Söğüt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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