Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Söğüt'te şarampole devrilen taksideki 1 kişi yaralandı

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde, taksinin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 13:00 Güncelleme: 14.11.2024 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Söğüt'te şarampole devrilen taksideki 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde, taksinin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Murat A. (44) idaresindeki 35 CVS 19 plakalı taksi, Söğüt-Eskişehir kara yolu Çobanpınarı mevkisinde kontrolden çıkıp yaklaşık 20 metrelik şarampole devrildi.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarı değerlendiren ekipler, araçta bulunan Rabia A'nın (45) yaralandığını belirledi.

        İlk müdahalenin ardından Söğüt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı
        Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        Guardiola peşinde!
        Guardiola peşinde!
        Hilal'i ayrıldıktan 1 yıl sonra öldürmüştü! Cinayet nedeni belli oldu!
        Hilal'i ayrıldıktan 1 yıl sonra öldürmüştü! Cinayet nedeni belli oldu!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        "Yasa dışı bahse teşvik" soruşturmasında yeni erişim engeli kararı
        "Yasa dışı bahse teşvik" soruşturmasında yeni erişim engeli kararı
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Karısını kemerle boğarak öldürdü!
        Karısını kemerle boğarak öldürdü!
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        110 yılın ilkleri
        110 yılın ilkleri
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!
        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!
        Başhekim yardımcısını vuran sanıktan akla ziyan savunma!
        Başhekim yardımcısını vuran sanıktan akla ziyan savunma!
        Gemi enkazına benzettiler! Dünyanın en büyüğü
        Gemi enkazına benzettiler! Dünyanın en büyüğü
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?

        Benzer Haberler

        Bilecik ormanlarında sonbaharın sessizliği "renklerin büyülü dünyasında" ya...
        Bilecik ormanlarında sonbaharın sessizliği "renklerin büyülü dünyasında" ya...
        Bilecik'te aranan 4 hükümlü yakalandı
        Bilecik'te aranan 4 hükümlü yakalandı
        Bilecik'te otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te Bozüyük Gümrük Müdürlüğü faaliyetlerine başladı
        Bilecik'te Bozüyük Gümrük Müdürlüğü faaliyetlerine başladı
        İTÜ Mezunları Türk Müziği Topluluğu, Bilecik'te konser verecek
        İTÜ Mezunları Türk Müziği Topluluğu, Bilecik'te konser verecek
        Bilecik Valisi Aygöl, Bozüyük'te fidan dikimi etkinliğine katıldı
        Bilecik Valisi Aygöl, Bozüyük'te fidan dikimi etkinliğine katıldı