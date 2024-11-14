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        Bilecik Valisi Aygöl, yemin töreninde askerlerin heyecanına ortak oldu

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kentteki Jandarma Eğitim Komutanlığında düzenlenen yemin törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 14:58 Güncelleme: 14.11.2024 - 16:15
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        Bilecik Valisi Aygöl, yemin töreninde askerlerin heyecanına ortak oldu
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kentteki Jandarma Eğitim Komutanlığında düzenlenen yemin törenine katıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, vatani görevini tamamlayan 3095 askerin yemin etmesinin ardından terhis olduğu törende Mehmetçikler, ailelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

        Açıklamada programdaki konuşmalarına yer verilen Vali Aygöl, gençlerin gösterdiği disiplin ve vatan sevgisinin her şeyden önce geldiğini vurguladı.

        Böylesine önemli bir günde Mehmetçiklerin yanında olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Aygöl, daha sonra askerlere ve ailelerine "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

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