Bilecik'te asayiş

Gözaltına alınan zanlı hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.

Şüpheli hareketlerde bulunan kişinin üzerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bilecik Otogarı'nda yaptıkları uygulamada, İstanbul'dan Antalya'ya giden yolcu otobüsünde uygulama yaptı.

Bilecik'te otogarda bir otobüste yapılan aramada üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik asayiş uygulamasında, durumundan şüphelenilen kişinin "birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama" suçlarından 5 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde polis tarafından yapılan uygulamada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

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