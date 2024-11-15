İTÜ Mezunları Türk Müziği Topluluğu, Bilecik'te konser verdi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mezunları Türk Müziği Topluluğu, Bilecik'te sahne aldı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Bilecik Valiliği, Bilecik Belediyesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile özel firmaların destekleriyle topluluğun koristi Göksel Ekmekçi'nin sunumuyla topluluğun şefi ve genel sanat yönetmeni Murat Sıvacı eşliğinde ilk bölümde segah, nihavent, hicaz, acemkürdi ve kürdilihicazkar makamlarından eserler seslendirildi.

İkinci bölümün sonunda Bilecik türkülerini seslendiren topluluğun konserini, Bilecik Vali Şefik Aygöl, Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez, BŞEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı ve Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrencileri ile sanatseverler izledi. Vali Aygöl, konser sonunda yönetmen Sıvacı ve topluluğa teşekkür ederek, "Ülkenin muasır medeniyetin seviyesinin üzerine çıkması için mücadele eden, çalışan İTÜ'nün mezunlarının verdiği konseri zevkle dinlemenin mutluluğunu yaşadık. Ayrıca 51 yıldır Türk musikisine çok önemli hizmetler veriyor. Topluluğumuzu tebrik ediyorum." dedi.