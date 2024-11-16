Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te gümrük kaçağı 7 bin 440 dolu makaron ele geçirildi

        Bilecik'te ele geçirilen gümrük kaçağı 7 bin 440 dolu makarona (filtreli sigara kağıdı) el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 13:09 Güncelleme: 16.11.2024 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te gümrük kaçağı 7 bin 440 dolu makaron ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'te ele geçirilen gümrük kaçağı 7 bin 440 dolu makarona (filtreli sigara kağıdı) el konuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı tütün ve tütün mamulleri ile mücadele kapsamında alınan ihbar üzerine kent merkezinde iki iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Bu adreslerde yapılan aramada 7 bin 440 dolu makaron ve 34 elektronik bandrolsüz sigara likidi bulundu.

        Zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yine 'Terminal' vakası! 9 Ekim'den beri...
        Yine 'Terminal' vakası! 9 Ekim'den beri...
        Deniz bisikletiyle gezmek istemişti! Çok büyük acı!
        Deniz bisikletiyle gezmek istemişti! Çok büyük acı!
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı!
        Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı!
        Gecenin kazananı Jake Paul
        Gecenin kazananı Jake Paul
        Salda'da kuraklık alarmı: 3 ayda 20 metre!
        Salda'da kuraklık alarmı: 3 ayda 20 metre!
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        Gündem oldu
        Gündem oldu
        "Karadeniz'de olmaz" denilen oldu: Heyelanları tetikler mi?
        "Karadeniz'de olmaz" denilen oldu: Heyelanları tetikler mi?
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        Arias ısrarı!
        Arias ısrarı!
        Hülya, 4 çocuk annesiydi! Eşi defalarca ateş etti!
        Hülya, 4 çocuk annesiydi! Eşi defalarca ateş etti!
        Icardi, duruşmaya katılmadı
        Icardi, duruşmaya katılmadı
        Almanya 'acil yakalama' kararı çıkartmıştı! Daniel Sobotta İstanbul'da yakalandı!
        Almanya 'acil yakalama' kararı çıkartmıştı! Daniel Sobotta İstanbul'da yakalandı!
        Kaçırıp cinsel saldırıda bulundu! Engelli Elif'e ahırda işkence!
        Kaçırıp cinsel saldırıda bulundu! Engelli Elif'e ahırda işkence!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kime göre, neye göre 'en seksi?'
        Kime göre, neye göre 'en seksi?'
        Haftanın öne çıkanları
        Haftanın öne çıkanları
        EPDK'dan elektrik tüketimine göre sübvansiyon kararı
        EPDK'dan elektrik tüketimine göre sübvansiyon kararı
        Askerlik borçlanmasına vergi indirimi
        Askerlik borçlanmasına vergi indirimi

        Benzer Haberler

        İTÜ Mezunları Türk Müziği Topluluğu, Bilecik'te konser verdi
        İTÜ Mezunları Türk Müziği Topluluğu, Bilecik'te konser verdi
        Amasya Vali Yardımcılığına atanan Osmaneli Kaymakamı Ünal için veda yemeği...
        Amasya Vali Yardımcılığına atanan Osmaneli Kaymakamı Ünal için veda yemeği...
        Bilecik'te asayiş
        Bilecik'te asayiş
        Bilecik'te inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi öldü
        Bilecik'te inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi öldü
        Bilecik Valisi Aygöl, yemin töreninde askerlerin heyecanına ortak oldu
        Bilecik Valisi Aygöl, yemin töreninde askerlerin heyecanına ortak oldu
        Söğüt'te şarampole devrilen taksideki 1 kişi yaralandı
        Söğüt'te şarampole devrilen taksideki 1 kişi yaralandı