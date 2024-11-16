Bilecik'te gümrük kaçağı 7 bin 440 dolu makaron ele geçirildi

Bilecik'te ele geçirilen gümrük kaçağı 7 bin 440 dolu makarona (filtreli sigara kağıdı) el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı tütün ve tütün mamulleri ile mücadele kapsamında alınan ihbar üzerine kent merkezinde iki iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.