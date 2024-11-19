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        Lenf kanserinin nadir türünü yenen ortaokul öğrencisi sağlığına kavuştu

        ATAHAN GEZER - Bilecik'te iki yıl önce lenf kanserinin nadir görülen türü "burkitt lenfoma" tanısı konulan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi, tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 11:21 Güncelleme: 19.11.2024 - 11:31
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        Lenf kanserinin nadir türünü yenen ortaokul öğrencisi sağlığına kavuştu
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        ATAHAN GEZER - Bilecik'te iki yıl önce lenf kanserinin nadir görülen türü "burkitt lenfoma" tanısı konulan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi, tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

        İstasyon Mahallesi'nde yaşayan Şennur ve Hüseyin Gücen çiftinin büyük oğlu Furkan Can Gücen, Temmuz 2022'de diş ağrısı ve ağızda kanama şikayetiyle başvurdukları Bilecik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinden kanser şüphesiyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Tetkik ve tahlillerinde lenf kanserinin nadir görülen türü "burkitt lenfoma" teşhisi konulan Furkan Can, hastanenin Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Servisine yatırıldı.

        Hem evinde hem de hastanede kemoterapi ve çeşitli ilaç tedavileri gören Furkan Can, iki yıllık sürecin ardından durumunun iyiye gitmesi sonucu eylülde taburcu edildi.

        Furkan Can, bu eğitim öğretim yılında yaklaşık bir sene ayrı kaldığı arkadaşlarına kavuştu. 11 yaşındaki kardeşi Miraç Latif ile evleri ve bahçelerinde besledikleri muhabbet kuşu, kedi, köpek ve koyunlarla vakit geçiren Furkan Can, tedbir amaçlı ayda bir kontrollere gidiyor.

        Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Furkan Can Gücen, AA muhabirine, hastalığını öğrendiğinde kendini kötü hissettiğini, daha sonra iyileşmek için motive olduğunu söyledi.

        Rahatsızlığı döneminde sık sık ateşlendiğini anlatan Furkan Can, "İlaçlarımı aldıkça ağızımdaki şişliğim indi. Artık konuşup yemek yiyebiliyordum. Kendimi iyi hissetmeye başladım. Artık evde oturabiliyorum, top oynuyorum. Yürüyüş yapıyorum." dedi.

        - "Zor durumlar yaşadık, çalışamaz hale geldiğimiz oldu"

        Furkan Can, tedavi sürecinde Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfından (LÖSEV) büyük destek gördüğünü dile getirdi.

        LÖSEV yetkililerinin devamlı yanında olduğunu, kendisine ve kardeşine çeşitli hediyeler getirdiklerini ifade eden Furkan Can, "Bu yaz Bodrum'daki Turgutreis LÖSEV Tatil Köyü'ne gittim. Orada denize girdim, kitap okudum. Bize sorumluluk verdiler, biz de arkadaşlarımla bu sorumlulukları yerine getirdik." diye konuştu.

        Kanserle mücadele eden yaşıtlarına umutlarını kaybetmemeleri tavsiyesinde bulunan Furkan Can, gelecekte makine ya da elektrik mühendisi olmak istediğini sözlerine ekledi.

        Kentteki bir fabrikada çalışan 38 yaşındaki baba Hüseyin Gücen de oğlunun durumu iyiye gittikçe tedavisinin kademeli olarak azaltıldığını anlattı.

        Furkan Can'ın artık sağlıklı olduğunu kaydeden Gücen, "LÖSEV'le hastane sürecinde tanıştık. Bize her konuda yardımcı oldular. Ebeveynleri olarak Furkan Can'ın rahatsızlığında çok kötü haldeydik. Zor durumlar yaşadık, çalışamaz hale geldiğimiz oldu ama moralimizi hep yüksek tuttuk." ifadesini kullandı.

        Miraç Latif ise ağabeyinin rahatsızlığını öğrendiğinde üzüldüğünü fakat ona hep moral vererek destek olduğunu belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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