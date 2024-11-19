Bilecik'te asayiş

Bilecik merkez ve Bozüyük ilçesinde polis tarafından yapılan uygulamada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik asayiş uygulamasında, durumundan şüphelenilen bir kişinin "kasten yaralama"dan 5 yıl 1 ay, başka bir kişinin ise "kadına karşı basit yaralama ve hakaret" suçundan 5 yıl 32 gün kesinleşmiş hapis cezalarının olduğu belirlendi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - Bilecik'te 5 düzensiz göçmen yakalandı Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca 20 ayrı noktada düzensiz göçle mücadele kapsamında 103 personelle eş zamanlı huzur uygulaması yapıldı. Uygulamada 21'ı yabancı uyruklu olmak üzere 3 bin 860 kişinin bilgileri sorgulandı, 13 iş yeri denetlendi.