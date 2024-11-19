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        Bilecik'te asayiş

        Bilecik merkez ve Bozüyük ilçesinde polis tarafından yapılan uygulamada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 13:58 Güncelleme: 19.11.2024 - 14:10
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        Bilecik'te asayiş
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        Bilecik merkez ve Bozüyük ilçesinde polis tarafından yapılan uygulamada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik asayiş uygulamasında, durumundan şüphelenilen bir kişinin "kasten yaralama"dan 5 yıl 1 ay, başka bir kişinin ise "kadına karşı basit yaralama ve hakaret" suçundan 5 yıl 32 gün kesinleşmiş hapis cezalarının olduğu belirlendi.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        - Bilecik'te 5 düzensiz göçmen yakalandı

        Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca 20 ayrı noktada düzensiz göçle mücadele kapsamında 103 personelle eş zamanlı huzur uygulaması yapıldı.

        Uygulamada 21'ı yabancı uyruklu olmak üzere 3 bin 860 kişinin bilgileri sorgulandı, 13 iş yeri denetlendi.

        Yasa dışı yollardan yurda giren 5 düzensiz göçmen ile aranan 8 kişi yakalandı. Ayrıca, 18 araçla ilgili sorumlularına 21 bin 811 lira trafik cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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