Bilecik'te asayiş
Bilecik merkez ve Bozüyük ilçesinde polis tarafından yapılan uygulamada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Bilecik merkez ve Bozüyük ilçesinde polis tarafından yapılan uygulamada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik asayiş uygulamasında, durumundan şüphelenilen bir kişinin "kasten yaralama"dan 5 yıl 1 ay, başka bir kişinin ise "kadına karşı basit yaralama ve hakaret" suçundan 5 yıl 32 gün kesinleşmiş hapis cezalarının olduğu belirlendi.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
- Bilecik'te 5 düzensiz göçmen yakalandı
Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca 20 ayrı noktada düzensiz göçle mücadele kapsamında 103 personelle eş zamanlı huzur uygulaması yapıldı.
Uygulamada 21'ı yabancı uyruklu olmak üzere 3 bin 860 kişinin bilgileri sorgulandı, 13 iş yeri denetlendi.
Yasa dışı yollardan yurda giren 5 düzensiz göçmen ile aranan 8 kişi yakalandı. Ayrıca, 18 araçla ilgili sorumlularına 21 bin 811 lira trafik cezası uygulandı.
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