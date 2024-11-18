Bilecik'te öğretmen anne ve kızının öldüğü kazayla ilgili soruşturmada taksi şoförü tutuklandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki trafik kazasında öğretmen anne ile kızının ölümüne neden olan taksi şoförü tutuklandı.

Bozüyük-İnegöl kara yolunda meydana gelen kazayla ilgili tedavisinin ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan taksi şoförü K.K. (61), jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

K.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan tutuklandı.