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        Bilecik'te öğretmen anne ve kızının öldüğü kazayla ilgili soruşturmada taksi şoförü tutuklandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki trafik kazasında öğretmen anne ile kızının ölümüne neden olan taksi şoförü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 12:10 Güncelleme: 18.11.2024 - 12:10
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        Bilecik'te öğretmen anne ve kızının öldüğü kazayla ilgili soruşturmada taksi şoförü tutuklandı
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki trafik kazasında öğretmen anne ile kızının ölümüne neden olan taksi şoförü tutuklandı.

        Bozüyük-İnegöl kara yolunda meydana gelen kazayla ilgili tedavisinin ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan taksi şoförü K.K. (61), jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

        K.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan tutuklandı.

        Raşit Efe (33) idaresindeki 16 ANN 509 plakalı otomobil, 17 Kasım'da Bozüyük-İnegöl kara yolunun Muratdere Kavşağı mevkisi yakınında K.K'nin kullandığı 11 T 5086 plakalı taksiyle çarpışmıştı. Kazada, sürücülerden Raşit Efe, Bursa'da özel bir okulda öğretmenlik yapan eşi Yeliz (30) ve kızı Ela Efe (3) ile taksi şoförü K.K. ve aynı araçtaki S.T. yaralanmıştı. Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yeliz Efe ve kızı, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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