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        Bilecik'te "2024-2025 Kış Planı Tedbirleri Toplantısı" yapıldı

        Bilecik'te, Vali Şefik Aygöl başkanlığında "2024-2025 Kış Planı Tedbirleri Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 12:44 Güncelleme: 20.11.2024 - 12:50
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        Bilecik'te "2024-2025 Kış Planı Tedbirleri Toplantısı" yapıldı
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        Bilecik'te, Vali Şefik Aygöl başkanlığında "2024-2025 Kış Planı Tedbirleri Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, gelecek kış sezonunda alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantıda yol güvenliği, olumsuz hava koşulları ile ulaşımda aksama gibi konuların masaya yatırıldığı belirtildi.

        Açıklamada, kışın güvenli ve sorunsuz geçirilmesi için ekiplerin tüm hazırlıklarını tamamladığı duyuruldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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