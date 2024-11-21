Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te "Karayolları Kış Sezonu Açılış Programı" yapıldı

        Bilecik'te, Vali Şefik Aygöl'ün katılımıyla "Karayolları Kış Sezonu Açılış Programı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 13:10 Güncelleme: 21.11.2024 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te "Karayolları Kış Sezonu Açılış Programı" yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'te, Vali Şefik Aygöl'ün katılımıyla "Karayolları Kış Sezonu Açılış Programı" düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aygöl, etkinlikte zorlu kış koşullarında yolların açık kalması için görev yapan personele kolaylıklar diledi.

        Açıklamada programdaki konuşmalarına yer verilen Aygöl, kış aylarında yolların güvenliğini sağlamak adına ekiplerin 7 gün 24 saat büyük sorumluluk üstlendiğini belirtti.

        Vatandaşların güvenliğini öncelediklerini vurgulayan Aygöl, şunları kaydetti:

        "Karayolları ekiplerimiz, kış boyunca gece gündüz demeden fedakarca çalışarak yolların güvenliğini sağlayacak. Hep birlikte el ele vererek bu zorlu süreci en iyi şekilde geçireceğiz. Ekiplerimiz sadece yolları açık tutmakla kalmıyor, aynı zamanda vatandaşlarımızın huzur içinde seyahat edebilmesi için büyük özveriyle çalışıyor. Onlara minnettarız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni iddianame!
        Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni iddianame!
        Yasa dışı bahis ve kumar soruşturması: Mehmet Ali Erbil hakkında hazırlanan iddianamenin detayları
        Yasa dışı bahis ve kumar soruşturması: Mehmet Ali Erbil hakkında hazırlanan iddianamenin detayları
        Teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yeni açıklama
        Teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yeni açıklama
        Ukrayna: Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandı
        Ukrayna: Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandı
        "Diğer ülkeler yağımızı ucuza almak istiyor"
        "Diğer ülkeler yağımızı ucuza almak istiyor"
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        Galatasaray'a transfer müjdesi!
        Galatasaray'a transfer müjdesi!
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Levent Mercan için kiralama hamlesi!
        Levent Mercan için kiralama hamlesi!
        Sanders önerdi, Senato reddetti
        Sanders önerdi, Senato reddetti
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"

        Benzer Haberler

        AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım'dan Belediye Başkanı Subaşı'na eleştir...
        AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım'dan Belediye Başkanı Subaşı'na eleştir...
        Bilecik'te asayiş
        Bilecik'te asayiş
        Bilecik'te "2024-2025 Kış Planı Tedbirleri Toplantısı" yapıldı
        Bilecik'te "2024-2025 Kış Planı Tedbirleri Toplantısı" yapıldı
        Valilik binası "Bilecik beji mermer"le kentin kimliğini yansıtacak
        Valilik binası "Bilecik beji mermer"le kentin kimliğini yansıtacak
        Mantar zehirlenmelerinden korunmanın en iyi yolu "bandrollü mantarları" ter...
        Mantar zehirlenmelerinden korunmanın en iyi yolu "bandrollü mantarları" ter...
        Bilecik'te asayiş
        Bilecik'te asayiş