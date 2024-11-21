Bilecik'te "Karayolları Kış Sezonu Açılış Programı" yapıldı

"Karayolları ekiplerimiz, kış boyunca gece gündüz demeden fedakarca çalışarak yolların güvenliğini sağlayacak. Hep birlikte el ele vererek bu zorlu süreci en iyi şekilde geçireceğiz. Ekiplerimiz sadece yolları açık tutmakla kalmıyor, aynı zamanda vatandaşlarımızın huzur içinde seyahat edebilmesi için büyük özveriyle çalışıyor. Onlara minnettarız."

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aygöl, etkinlikte zorlu kış koşullarında yolların açık kalması için görev yapan personele kolaylıklar diledi.

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