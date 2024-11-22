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        Bilecik'te 2 hükümlü yakalandı

        Bilecik'in Bozüyük ve Söğüt ilçelerinde polis tarafından yapılan uygulamada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 11:55 Güncelleme: 22.11.2024 - 11:55
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        Bilecik'te 2 hükümlü yakalandı
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        Bilecik'in Bozüyük ve Söğüt ilçelerinde polis tarafından yapılan uygulamada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik asayiş uygulamasında, durumundan şüphelenilen kişinin "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi.

        Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise "izinsiz olarak define araştırmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlüler hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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