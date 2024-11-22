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        Bilecik'te tırın işçi servisine çarptığı kazada 10 kişi yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tırın işçi servisine çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 19:53 Güncelleme: 22.11.2024 - 20:30
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        Bilecik'te tırın işçi servisine çarptığı kazada 10 kişi yaralandı
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tırın işçi servisine çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.

        Murat U'nun kullandığı 13 AY 288 plakalı tır, Bozüyük-Eskişehir kara yolunda işçi taşıyan Mustafa İ. yönetimindeki 11 S 5165 plakalı otobüse arkadan çarptı.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otobüste bulunan 10 işçi yaralandı.

        Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük ve Eskişehir Devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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