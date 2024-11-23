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        Bozüyük'te üzerlerinde uyuşturucu bulunan 5 kişi yakalandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, polis tarafından yapılan yol uygulamasında üzerlerinde uyuşturucu bulunan 5 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 11:32 Güncelleme: 23.11.2024 - 11:38
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        Bozüyük'te üzerlerinde uyuşturucu bulunan 5 kişi yakalandı
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, polis tarafından yapılan yol uygulamasında üzerlerinde uyuşturucu bulunan 5 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, Bozüyük'te uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlattı.

        Durdurulan şüpheli araçta ve 5 kişinin üzerlerinde yapılan aramalarda 20,38 gram kokain ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak"tan işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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