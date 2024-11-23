Bozüyük'te üzerlerinde uyuşturucu bulunan 5 kişi yakalandı

Gözaltına alınan zanlılar hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak"tan işlem başlatıldı.

Durdurulan şüpheli araçta ve 5 kişinin üzerlerinde yapılan aramalarda 20,38 gram kokain ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, Bozüyük'te uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, polis tarafından yapılan yol uygulamasında üzerlerinde uyuşturucu bulunan 5 şüpheli yakalandı.

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