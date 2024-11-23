Bilecik Valisi Aygöl, emekli öğretmen Celalettin Demir'i ziyaret etti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla eski bakanlardan ve önceki dönem AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı'nın öğretmeni Celalettin Demir'e ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Vali Aygöl, Demir'i öğrencisi Avcı ile cep telefonuyla görüntülü görüştürdü.

Açıklamada ziyaretteki konuşmalarına yer verilen Aygöl, öğretmenlerin geleceği şekillendiren sessiz kahramanlar olduğunu belirtti.

Demir'i ziyaret ederek yalnızca bir öğretmeni değil aynı zamanda yıllarca yurda hizmet eden bir değeri onurlandırdıklarını ifade eden Aygöl, geçmiş çalışmalarından dolayı Demir'e teşekkürlerini iletti.

Ziyarette Aygöl'e, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol da eşlik etti.