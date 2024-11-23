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        Pazaryeri ilçesinde mevsimin ilk karı etkili oldu

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 15:39 Güncelleme: 23.11.2024 - 15:48
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        Pazaryeri ilçesinde mevsimin ilk karı etkili oldu
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        Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu.

        İlçede öğleden sonra başlayan rüzgar ve yağmur, yerini kar yağışına bıraktı.

        Pazaryeri ilçe merkezi ve yüksek rakımlı köyler beyaza büründü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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