Pazaryeri ilçesinde mevsimin ilk karı etkili oldu
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu.
İlçede öğleden sonra başlayan rüzgar ve yağmur, yerini kar yağışına bıraktı.
Pazaryeri ilçe merkezi ve yüksek rakımlı köyler beyaza büründü.
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