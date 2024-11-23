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        Bilecik'te kar etkili oldu

        Bilecik'te kent merkezinde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 17:37 Güncelleme: 23.11.2024 - 17:45
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        Bilecik'te kar etkili oldu
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        Bilecik'te kent merkezinde kar etkili oldu.

        İl genelinde etkisini gösteren sağanağın ardından kar yağışı başladı. Kent merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü.

        Polis ve jandarma ekipleri, sürücülere tedbirli olmaları, kış lastiği ya da zincir olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

        Karayolları ve belediye ekipleri ise yolların kardan kapanmaması için tedbirleri artırdı.

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