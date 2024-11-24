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        Bilecik'te 2 düzensiz göçmen yakalandı

        Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünce 16 ayrı noktada düzensiz göçle mücadele kapsamında 115 personelle eş zamanlı huzur uygulaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 14:06 Güncelleme: 24.11.2024 - 14:06
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        Bilecik'te 2 düzensiz göçmen yakalandı
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        Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünce 16 ayrı noktada düzensiz göçle mücadele kapsamında 115 personelle eş zamanlı huzur uygulaması yapıldı.

        Uygulamada 20'ı yabancı uyruklu olmak üzere bin 46 kişinin bilgileri sorgulandı, 238 araç kontrol edildi.

        Yasa dışı yollardan yurda giren 2 düzensiz göçmen yakalandı.

        45 bin 668 lira para cezası uygulanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Bursa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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