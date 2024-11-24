Bilecik'te 2 düzensiz göçmen yakalandı

45 bin 668 lira para cezası uygulanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Bursa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Uygulamada 20'ı yabancı uyruklu olmak üzere bin 46 kişinin bilgileri sorgulandı, 238 araç kontrol edildi.

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