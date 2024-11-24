Osmaneli'de "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinlikleri
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri Atatürk Anıtına Çelenk sunumu ile başladı.
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri Atatürk Anıtına Çelenk sunumu ile başladı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ve ilçede görev yapan öğretmenlerin katılımı ile Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
İlçedeki 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çeşitli programlar ile kutlanılacağı öğrenildi.
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