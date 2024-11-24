Osmaneli'de "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinlikleri

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ve ilçede görev yapan öğretmenlerin katılımı ile Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.