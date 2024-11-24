Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Osmaneli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 15:15 Güncelleme: 24.11.2024 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaneli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik’in Osmaneli ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        İlçe merkezine uzak olan yüksek kesimlerde bulunan köylerde dün yağan yağmur, yerini kara bıraktı.

        Ağlan, Oğulpaşa, Boyunkaya, Belenalan Adliye köyleri başta olmak üzere yüksek kesimlerde ise kar ve sis etkisini hissettirdi.

        Yüksek kesimlerde bulunan köylerde yağış nedeniyle kar kalınlığı köylerde 5 santimetreye, yüksek kesimlerde 20 santimetreye ulaştı.

        Ağlan Köy Muhtarı Recep Mert “Dün yağmur yağışıyla başladı akşam üzerine doğru yağmur yerini kara bıraktı. Sabah uyandığımızda her yer bembeyazdı. Yollarımız kapanmıştı. Bilecik Özel idaremizi arayarak yollarımızın kapalı olduğunu bildirdim. Sayın Valimize, Sayın Kaymakamımıza, İl genel meclis üyelerimize, yol açma çalışması yapan ekiplerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum çok kısa sürede ekipler gelerek yollarımızı ulaşıma açtılar." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emlak ilanında yeni dönem
        Emlak ilanında yeni dönem
        "Türkiye'nin bir 'iç Kürt sorunu' kalmamıştır"
        "Türkiye'nin bir 'iç Kürt sorunu' kalmamıştır"
        İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
        İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
        Yoğun bakımda iki doktoru yaraladı!
        Yoğun bakımda iki doktoru yaraladı!
        Şırnak'ta 22 yaşındaki Hüsamettin 5 gündür kayıp: İki ülkede aranıyor
        Şırnak'ta 22 yaşındaki Hüsamettin 5 gündür kayıp: İki ülkede aranıyor
        İsrail'de sızıntı belge krizi büyüyor
        İsrail'de sızıntı belge krizi büyüyor
        Kaldırım taşıyla dehşet! Önce duraktakilere sonra otobüs şoförüne saldırdı
        Kaldırım taşıyla dehşet! Önce duraktakilere sonra otobüs şoförüne saldırdı
        Kritik saatler
        Kritik saatler
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        "Okan Buruk fazla kurcalıyor"
        "Okan Buruk fazla kurcalıyor"
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        "Yakılacak fotoğraflarım yok"
        "Yakılacak fotoğraflarım yok"

        Benzer Haberler

        Osmaneli'de "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinlikleri
        Osmaneli'de "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinlikleri
        Bilecik'te 2 düzensiz göçmen yakalandı
        Bilecik'te 2 düzensiz göçmen yakalandı
        Bilecik'te 37 kez kan bağışında bulunan kişiye madalya verildi
        Bilecik'te 37 kez kan bağışında bulunan kişiye madalya verildi
        Osmaneli'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı
        Osmaneli'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı
        Bilecik'te kar etkili oldu
        Bilecik'te kar etkili oldu
        Pazaryeri ilçesinde mevsimin ilk karı etkili oldu
        Pazaryeri ilçesinde mevsimin ilk karı etkili oldu