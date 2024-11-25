Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te 3 kadın hakem, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için futbol maçı yönetti

        Bilecik'te 3 kadın hakem, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla beraber futbol maçı yönetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 09:32 Güncelleme: 25.11.2024 - 09:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te 3 kadın hakem, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için futbol maçı yönetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'te 3 kadın hakem, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla beraber futbol maçı yönetti.

        Bilecik Spor Salonu'nun sentetik sahasında, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Bozüyük Vitraspor ile Ertuğrulspor arasında oynanan U16 müsabakasında Beyza Nur Uysal orta hakem, Gaye Avcı ile İsmihan Sülük ise yardımcı hakem olarak görev aldı.

        Ertuğrulspor'un 2-1 galibiyetiyle sona eren maçta, "Kadına yönelik şiddete göz yumma, sessiz kalma" yazılı pankart açıldı.

        Yaklaşık 1,5 yıldır hakemlik yapan 25 yaşındaki Gaye Avcı, gazetecilere, böyle bir gün nedeniyle arkadaşlarıyla sahada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Kadınların, yaşamın her alanında bulunması gerektiğini vurgulayan Avcı, şunları bildirdi:

        "Kadınların 'Biz de burada varız' diyebilmeleri çok özel ve güzel bir duygu. Bildiğim kadarıyla Bilecik'te ilk defa 3 kadın olarak maça çıkıyoruz. Onun dışında hepimiz faal olarak diğer maçlarda görev alıyoruz. Futbol biraz hararetli bir spor ama sahaya çıktığımızda taraftarın bize karşı hoşgörülü olduğunu görüyoruz."

        Avcı, futbolun erkek sporu olarak bilindiğini, bu algıyı kırmak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

        Futbolun pek çok alanında boy gösterdiklerini anlatan Avcı, "Kadın futbolcularımız, hakemlerimiz var. Aslında kadınlar da bu sporun içinde. Hatta arkadaşlarımız erkeklerden de başarılı olabiliyorlar. Bence futbol herkesin sporu ve kadınla erkeği bir araya getiren önemli etkenlerden biri." dedi.

        Uysal ve Sülük de kadına yönelik şiddetin önüne geçilebilmesi için atılacak her adımı desteklediklerini belirterek, kendilerini karşılaşmada görevlendiren Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine teşekkür etti.

        Bilecik İl Hakem Kurulu Başkanı İsa Yaldız ise Avcı, Uysal ve Sülük'ün müsabakalarda uzun süredir görev aldıklarını kaydetti.

        Kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunun altını çizen Yaldız, "Kadınlarımızın neler yapabileceklerini göstermek ve şiddetin önlenebileceğini anlatmak istiyoruz. Aslında kadın ve erkek ayrımı söz konusu değil. Biz de İl Hakem Kurulu olarak böyle bir organizasyona imza atalım istedik. Onlardan beklentimiz de var. İnşallah daha üst yerlerde olacaklar." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        35 kentte eğitime kar engeli! İşte kar tatili olan il ve ilçeler!
        35 kentte eğitime kar engeli! İşte kar tatili olan il ve ilçeler!
        Kabine Toplantısı bugün! 2025 maaş zamları masada! İşte diğer konular
        Kabine Toplantısı bugün! 2025 maaş zamları masada! İşte diğer konular
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        17 yaşındaki genci yemek yerken öldürdü!
        17 yaşındaki genci yemek yerken öldürdü!
        Diyet yapıyorsunuz ama kilo almaya devam mı ediyorsunuz?
        Diyet yapıyorsunuz ama kilo almaya devam mı ediyorsunuz?
        13 il için sarı, 11 il için turuncu alarm! Sağanak ve kar var
        13 il için sarı, 11 il için turuncu alarm! Sağanak ve kar var
        'Icardi saplantısı"
        'Icardi saplantısı"
        Bilim insanları dünyanın en sağlıklı sebzesini seçti
        Bilim insanları dünyanın en sağlıklı sebzesini seçti
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Dağdan kurtarılan 5 çobandan biri hastanede öldü
        Dağdan kurtarılan 5 çobandan biri hastanede öldü
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Bronckhorst: Sorumluluk hissediyorum!
        Bronckhorst: Sorumluluk hissediyorum!
        Rusya-Antalya seferini yapan uçakta yangın!
        Rusya-Antalya seferini yapan uçakta yangın!
        Dairede cansız bedenleri bulunmuştu! Şüpheli koca serbest
        Dairede cansız bedenleri bulunmuştu! Şüpheli koca serbest
        Narin Güran cinayetinde kriminal raporun detayları ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetinde kriminal raporun detayları ortaya çıktı
        İstanbul’da seri cinayet
        İstanbul’da seri cinayet
        Emniyet şeridindeki otomobile çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
        Emniyet şeridindeki otomobile çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
        "Türkiye'de yabancı oyuncu sayısı fazla!"
        "Türkiye'de yabancı oyuncu sayısı fazla!"
        Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt!
        Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt!

        Benzer Haberler

        Bursa ve çevre illerde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı
        Bursa ve çevre illerde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı
        Osmaneli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Osmaneli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Osmaneli'de "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinlikleri
        Osmaneli'de "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinlikleri
        Bilecik'te 2 düzensiz göçmen yakalandı
        Bilecik'te 2 düzensiz göçmen yakalandı
        Bilecik'te 37 kez kan bağışında bulunan kişiye madalya verildi
        Bilecik'te 37 kez kan bağışında bulunan kişiye madalya verildi
        Osmaneli'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı
        Osmaneli'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı