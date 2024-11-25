Bilecik'te 3 kadın hakem, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için futbol maçı yönetti

Bilecik'te 3 kadın hakem, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla beraber futbol maçı yönetti.

Bilecik Spor Salonu'nun sentetik sahasında, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Bozüyük Vitraspor ile Ertuğrulspor arasında oynanan U16 müsabakasında Beyza Nur Uysal orta hakem, Gaye Avcı ile İsmihan Sülük ise yardımcı hakem olarak görev aldı.

"Kadınların 'Biz de burada varız' diyebilmeleri çok özel ve güzel bir duygu. Bildiğim kadarıyla Bilecik'te ilk defa 3 kadın olarak maça çıkıyoruz. Onun dışında hepimiz faal olarak diğer maçlarda görev alıyoruz. Futbol biraz hararetli bir spor ama sahaya çıktığımızda taraftarın bize karşı hoşgörülü olduğunu görüyoruz."

Avcı, futbolun erkek sporu olarak bilindiğini, bu algıyı kırmak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.