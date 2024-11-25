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        Bilecik'te vatandaşlar, yüksek rakımlı köylerde kartopu oynamanın keyfini çıkardı

        Bilecik'te kent merkezine yakın olan köyler, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 09:38 Güncelleme: 25.11.2024 - 09:38
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        Bilecik'te vatandaşlar, yüksek rakımlı köylerde kartopu oynamanın keyfini çıkardı
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        Bilecik'te kent merkezine yakın olan köyler, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

        Kent merkezinde aralıklarla süren yağışın ardından, yüksek kesimlerdeki köylerde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

        Kentte yaşayanlar, kış mevsiminin ilk kar yağışının keyfini kartopu oynayıp kardan adam yaparak çıkardı.

        Kar nedeniyle bazı sürücülerin zorluk yaşadığı yollarda, atv motorlarıyla sürüş yapanlar da oldu.

        Abbaslık ve Kapaklı köylerine çıkan virajlı orman yollarındaki ağaçlar ve bitkiler karla örtüldü. Beyaz örtü oluşan bölgeler, dronla havadan görüntülendi.

        Öte yandan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanmaması için İl Özel İdaresine bağlı ekipler, köy ve grup yollarının ulaşıma açık tutulması için yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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