Bilecik'te vatandaşlar, yüksek rakımlı köylerde kartopu oynamanın keyfini çıkardı

Öte yandan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanmaması için İl Özel İdaresine bağlı ekipler, köy ve grup yollarının ulaşıma açık tutulması için yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Abbaslık ve Kapaklı köylerine çıkan virajlı orman yollarındaki ağaçlar ve bitkiler karla örtüldü. Beyaz örtü oluşan bölgeler, dronla havadan görüntülendi.

Kar nedeniyle bazı sürücülerin zorluk yaşadığı yollarda, atv motorlarıyla sürüş yapanlar da oldu.

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