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        Bilecik'te devrilen tomruk yüklü kamyondaki 3 kişi yaralandı

        Bilecik'te bir kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 12:23 Güncelleme: 28.11.2024 - 12:23
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        Bilecik'te devrilen tomruk yüklü kamyondaki 3 kişi yaralandı
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        Bilecik'te bir kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Şaban P. (39) yönetimindeki tomruk yüklü 54 RG 625 plakalı kamyon, Vezirhan beldesi Ocaklar Yolu mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Sürücü Şaban P. ile aynı araçta bulunan Ensar T. (23) ve İrfan B'nin (16) yaralandığı kaza yerine durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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