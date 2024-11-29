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        Bilecik Valisi Aygöl, İnhisar'da yeni açılan okulları inceledi

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İnhisar ilçesinde yapımları tamamlanan ve yeni eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul eden okullarda incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 14:55 Güncelleme: 29.11.2024 - 14:57
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        Bilecik Valisi Aygöl, İnhisar'da yeni açılan okulları inceledi
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İnhisar ilçesinde yapımları tamamlanan ve yeni eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul eden okullarda incelemede bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, aynı binada yer alan 8 derslikli Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu ile Abdullah Mihalgazi İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret eden Aygöl, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

        Açıklamada ziyaretteki konuşmalarına yer verilen Vali Aygöl, geleceğe sağlam adımlarla ilerleyen gençlere daha iyi eğitim sunmak için kararlı olduklarını belirtti.

        Yeni okulların yalnızca öğrencilere değil aynı zamanda öğretmenlere, velilere ve İnhisar'a büyük katkı sağlayacağını ifade eden Aygöl, binanın kente, ilçeye ve eğitim camiasına hayırlı uğurlu olmasını diledi.

        Fotoğraf çekilmesiyle sona eren ziyarette Vali Aygöl'e, İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan ile İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol da eşlik etti.

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