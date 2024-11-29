Bilecik İl Özel İdaresinin 2025 bütçesi belli oldu

Bilecik İl Özel İdaresinin 2025 yılı bütçesi, 644 milyon lira olarak belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bütçe görüşmeleri Vali Şefik Aygöl'ün başkanlık ettiği İl Genel Meclisi Toplantısı'nda yapıldı.

Görüşmelerin ardından ulaşım, altyapı, eğitim, sağlık, tarım ve sosyal projeler gibi alanlarda kullanılacak İl Özel İdaresinin 2025 yılı bütçesi, 644 milyon lira olarak kabul edildi.