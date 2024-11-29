Bilecik'te asayiş

Şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak"tan işlem yapıldı.

Bozüyük ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, bu kişinin üzerinde 0,77 gram sentetik uyuşturucu ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

O.D'nin yapılan sorgulamasında "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" ve "uyuşturucu veya uyarıca madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 4 yıl 1 ay hapis cezasının bulunduğunu tespit edildi. Hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığınca Bozüyük-Bursa karayolunda yapılan uygulamada ise "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık"tan aranan O.D. yakalanarak işlem başlatıldı.

Kayıp olarak aranan 2 kişi ise bulunarak haklarında işlem gerçekleştirildi.

Uygulamada 15'i yabancı uyruklu olmak üzere 974 kişinin bilgileri sorgulandı, 285 araç kontrol edildi.

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