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        Bilecik'te "AK Parti Teşkilatları İl Delegeleri Ortak Akıl Toplantısı" yapıldı

        Bilecik'te, "AK Parti Teşkilatları İl Delegeleri Ortak Akıl Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 16:58 Güncelleme: 01.12.2024 - 16:58
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        Bilecik'te "AK Parti Teşkilatları İl Delegeleri Ortak Akıl Toplantısı" yapıldı
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        Bilecik'te, "AK Parti Teşkilatları İl Delegeleri Ortak Akıl Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda delegeler, 5 soruluk anket formu doldurdu.

        AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, açılışta yaptığı konuşmada, siyasette her zaman yol kazalarının olabileceğini söyledi.

        Bu tarz durumlardan ders çıkarılması gerektiğini vurgulayan Eldemir, "Telafisi daha zor olan şeyler var. Onlar da bu memleketin genel idaresini, devletin genel idaresini, Türkiye'de acı tecrübelerle bir döneme imza atmış olan CHP'ye teslim etmek. Yaş olarak bizden büyükler de yaşayarak onların bir kısmını gördüler, bir kısmına da bizler şahit olduk. İşte 28 Şubat dönemini, 1980 ihtilali dönemini aramızda yaşayanlar var." dedi.

        "O tarihlerde CHP'nin tek parti dönemindeki faşizanlığını unutmadan o hikayeleri dinleyenler de var." diyen Eldemir, sözlerini şöyle sonlandırdı:

        "Şimdi şöyle bakıyoruz, değiştiklerini iddia edenler, 'helalleşme' diyenler ama uygulamalarının aslında bunlarla hiçbir şekilde ilgisinin olmadığını gösteriyorlar. Bir taraftan aile yapımıza çöken LGBT sorununda, en önde onların yaptığı gösterilerde, pankartların hemen arkasında CHP milletvekilleri diziliyor. Ordumuz, askerimiz Suriye'nin kuzeyinde operasyon yapıyor. Bu operasyona 'halk sağlığı sorunu' diyen, bu operasyonda ordumuza 'kimyasal silah kullandı' iftirası atanı bakıyorsunuz CHP şemsiye altına almaya çalışıyor."

        AK Parti Bilecik İl Koordinatörü Mücahit Durmuşoğlu ise partilerinin kurulduğu günden bu yana aziz Türk milletinin dua ve destekleriyle, birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla bugünlere geldiğini dile getirdi.

        Önlerinde 2053 ve 2071 hedeflerinin bulunduğunu belirten Durmuşoğlu, "Birilerine göre yine bu hayal gibi gelebilir ama zaman su gibi akıp gidiyor. O günler de gelir. Belki biz göremeyebiliriz ama bizim bu topraklara bir borcumuz var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılmış olan bu dava anlayışı, çocuklarımıza ve torunlarımıza bir borcumuz var. Manevi miras borcumuz var. O yüzden sorumluluğumuz ağır." ifadesini kullandı.

        AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım da milletin iktidara getirdiği ve onun istikametinde ilerleyen bir parti olduklarını kaydetti.

        AK Parti olarak 23 yıldır çeşitli zaferler yaşadıklarını anlatan Yıldırım, "Allah'ın izniyle de inşallah çok daha uzun süreler zaferler yaşamaya devam edeceğiz ama bir taraftan milletin de, dün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi 'ayar verdiği' bir parti. Biliyorsunuz, 2024 seçimlerinde bir kaza yaşadık. Bundan hepimiz de dersimizi aldık." değerlendirmesini yaptı.

        İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Gençlik Kolları Başkanı Volkan Demiröz, Kadın Kolları Başkanı Semra Aydemir ile 22, 23 ve 24'üncü dönem AK Parti Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz'ın da katılımcılara hitap ettiği etkinlik, fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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