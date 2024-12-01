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        Bilecik'te motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Bilecik'te motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 22:18 Güncelleme: 01.12.2024 - 22:45
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        Bilecik'te motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Bilecik'te motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

        O.C. idaresindeki 11 ABY 036 plakalı motosiklet, Bilecik-Sakarya kara yolunun Bayırköy beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

        Sağlık ekipleri, motosiklette bulunan E.B'nin hayatını kaybettiği belirledi.

        Ağır yaralanan sürücü O.C. de 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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