Bilecik'te motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Bilecik'te motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.
Bilecik'te motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.
O.C. idaresindeki 11 ABY 036 plakalı motosiklet, Bilecik-Sakarya kara yolunun Bayırköy beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Sağlık ekipleri, motosiklette bulunan E.B'nin hayatını kaybettiği belirledi.
Ağır yaralanan sürücü O.C. de 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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