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        Bilecik'te Sakarya Nehri'ne düşen köpek kurtarıldı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Sakarya Nehri'ne düşen köpek, kurtarılarak tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 14:44 Güncelleme: 02.12.2024 - 14:45
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        Bilecik'te Sakarya Nehri'ne düşen köpek kurtarıldı
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Sakarya Nehri'ne düşen köpek, kurtarılarak tedaviye alındı.

        Osmaneli-Sakarya kara yolu üzerinde bulunan Prof. Dr. Yunus Söylet Şifalı İçmeler Tesisi mevkisindeki Sakarya Nehri'ne köpeğin düştüğünü gören görevlilerin bildirmesi üzerine, Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ekibi bölgeye sevk edildi.

        Tekne ile Sakarya Nehri etrafında dolaşan görevliler, boğulmak üzere olan kurtardıkları köpeği tedavisi için rehabilitasyon merkezine getirdi.

        Veteriner hekim Abdullah Tetik, gazetecilere, köpeğin tesislerde görevli personel tarafından fark edildiğini söyledi.

        İlk muayenesinde hayvanda herhangi yaralanmaya rastlanmadığını belirten Tetik, "Köpeğin sağlık durumu iyi ve gözlem altında tutuyoruz. Tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salacağız." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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