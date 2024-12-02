Bilecik'te Sakarya Nehri'ne düşen köpek kurtarıldı

İlk muayenesinde hayvanda herhangi yaralanmaya rastlanmadığını belirten Tetik, "Köpeğin sağlık durumu iyi ve gözlem altında tutuyoruz. Tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salacağız." dedi.

Tekne ile Sakarya Nehri etrafında dolaşan görevliler, boğulmak üzere olan kurtardıkları köpeği tedavisi için rehabilitasyon merkezine getirdi.

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