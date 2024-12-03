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        Bilecik Belediyesinin 2025 yılı tahmini bütçesi 1 milyar 680 milyon lira oldu

        Bilecik Belediye Meclisinin aralık ayı ilk toplantısı, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 14:03 Güncelleme: 03.12.2024 - 14:03
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        Bilecik Belediyesinin 2025 yılı tahmini bütçesi 1 milyar 680 milyon lira oldu
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        Bilecik Belediye Meclisinin aralık ayı ilk toplantısı, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında gerçekleştirildi.

        Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan toplantıda, mülkiyeti belediyeye ait taşınmazların Bilecik Kültür Turizm ve Eğitim Birliğine tahsis edilmesi ve taşınmaz tahsis protokolünü imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi kararlaştırıldı.

        Toplantıda, 2025 yılına ait Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, 2025 yılında uygulanacak ücret ve tarifeleri ile ilgili Ücret ve Tarife Komisyonu raporları ile diğer gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

        İmar konularının da ele alındığı toplantıda, belediyenin 2025 yılı tahmini bütçesiin 1 milyar 680 milyon olarak belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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