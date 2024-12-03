Bilecik'te üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıca madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kent merkezindeki uygulamada, şüpheli araç ve 2 kişinin üzerlerinde yapılan aramalarda 198,39 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, koordineli olarak uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Bilecik'te narkotik suçlarla mücadele ve istihbarat ekiplerinin yaptığı uygulamada gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

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