Bilecik'te yapay zeka destekli sesli betimlemeli sanal afiş sergisi açıldı

Bilecik'te, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yapay zeka destekli sesli betimlemeli sanal afiş sergisi açıldı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Nuri Sezer ve 3. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan sergi, Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER) binasında açıldı.

Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Çiler Kocaman da sergide emeği geçenlere teşekkür ederek, "Görme engelli olmamdan dolayı benim için güzel bir deneyim oldu. Aynı zamanda engellilerin de birçok alanda yer aldığının, teknolojiyi güzel kullandıklarının anlaşılması için sergi sebep oldu. Sanat alanında engellilerin de var olduğunu, her yerde, her şekilde sanat yapabildiklerini göstermiş oldu." dedi.