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        Bilecik'te yapay zeka destekli sesli betimlemeli sanal afiş sergisi açıldı

        Bilecik'te, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yapay zeka destekli sesli betimlemeli sanal afiş sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 18:50 Güncelleme: 03.12.2024 - 19:54
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        Bilecik'te yapay zeka destekli sesli betimlemeli sanal afiş sergisi açıldı
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        Bilecik'te, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yapay zeka destekli sesli betimlemeli sanal afiş sergisi açıldı.

        İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Nuri Sezer ve 3. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan sergi, Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER) binasında açıldı.

        Sergide, engelli bireylerin toplumla uyum içinde yaşaması ve dayanışma ruhuna vurgu yapıldı.

        Engelli bireyleri ve onlarla dayanışma içindeki insanları temsil eden görsellerle, "Farklılıklarımızla Güçlüyüz" mesajı veriliyor.

        BİEYDER Başkanı Esra Geçim, serginin yapay zeka destekli sesli betimleme afiş sergisi olduğunu, görme engellilerin de sesli betimlemeyle sergiyi gezdiklerini söyledi.

        Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Çiler Kocaman da sergide emeği geçenlere teşekkür ederek, "Görme engelli olmamdan dolayı benim için güzel bir deneyim oldu. Aynı zamanda engellilerin de birçok alanda yer aldığının, teknolojiyi güzel kullandıklarının anlaşılması için sergi sebep oldu. Sanat alanında engellilerin de var olduğunu, her yerde, her şekilde sanat yapabildiklerini göstermiş oldu." dedi.

        Bilecik Kent Konseyi Engelli Meclisi de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellilik konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla "Engel Olma, Farkında Ol!" sloganıyla kampanya başlattı.

        Engellilik konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda Engelsizim Yaşam ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Halit Altıntaş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

        Altıntaş, engellilerin dertlerini, sorunlarını dinlemek ve gidermek için çaba gösterdiklerini söyledi.

        Etkinlik, fotoğraf çekimi ve "Engel Olma, Farkında Ol" çağrısıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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