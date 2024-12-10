Bilecik Valisi Aygöl, ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi

Vali Aygöl, ziyarette yaptığı açıklamada, okulda haftada 14 saat İngilizce, 2 saat Almanca dersi verildiğini, böylece öğrencilere kapsamlı yabancı dil eğitimi sunulduğunu vurguladı.

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