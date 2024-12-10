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        Bilecik Valisi Aygöl, ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kent merkezindeki Osmangazi Ortaokuluna ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 12:21 Güncelleme: 10.12.2024 - 12:22
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        Bilecik Valisi Aygöl, ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kent merkezindeki Osmangazi Ortaokuluna ziyarette bulundu.

        Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon (BİL-EN) Programı kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Aygöl, öğrencilerle kitap okuma etkinliğine katıldı, öğretmenlerle toplantı düzenledi.

        Vali Aygöl, ziyarette yaptığı açıklamada, okulda haftada 14 saat İngilizce, 2 saat Almanca dersi verildiğini, böylece öğrencilere kapsamlı yabancı dil eğitimi sunulduğunu vurguladı.

        Voleybol maçıyla devam eden ziyaret, fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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